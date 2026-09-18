📷 Le RSC Anderlecht dévoile son troisième jeu de maillots pour la saison 2026-2027

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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📷 Le RSC Anderlecht dévoile son troisième jeu de maillots pour la saison 2026-2027
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Alors que le Sporting d'Anderlecht a lancé sa saison européenne cette semaine par une défaite contre l'Olympique Lyonnais, le club le plus titré de Belgique vient de dévoiler son troisième jeu de maillots. Un maillot traditionnellement porté en Coupe d'Europe, et qu'on devrait donc voir dans les semaines suivant la trêve internationale.

Après le mauve pour le maillot domicile et le blanc pour le maillot extérieur, le RSC Anderlecht s'est éloigné de ses couleurs traditionnelles pour ce troisième kit de maillots pour la saison 2026-2027, présenté ce vendredi matin par le club.

Toujours réalisé par adidas, l'équipementier officiel des Mauve & Blanc, ce third set garde cependant une patte très sobre, loin de certaines expérimentations du passé (on se rappelle notamment d'un maillot rose fort peu seyant).

Cependant, malgré son aspect classique, ce troisième maillot présente une vraie spécificité : le logo du RSC Anderlecht, avec ses fameuses trois étoiles, est... centré. Il est situé juste en-dessous du logo adidas, plutôt que sur le coeur, comme le veut la tradition.

Ce vendredi, le RSCA va également à nouveau ouvrir les portes de son "pop-up store" (magasin temporaire) dans le centre de Bruxelles, Rue de la Tête d'Or, n°1. Le troisième maillot, ainsi que les autres maillots du club, y seront en vente. 

Le communiqué du RSC Anderlecht concernant son maillot

"En juin dernier, le renouvellement de la collaboration entre le RSCA et adidas a été officiellement annoncé. Ce nouveau chapitre a été marqué par le lancement du maillot Home 26/27, présenté dans un film réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah. Fin juillet, le maillot Away a suivi, en hommage à 1976 et au premier trophée européen des Mauve et Blanc. Avec la présentation du maillot Third, la collection 26/27 est désormais complète.

Pour la saison 2026/27, le maillot Third associe trois couleurs. Le noir constitue la base, complétée par des détails mauves et argentés. Sur le devant, l’emblème du club et le logo adidas sont placés au centre de la poitrine. Une typographie unique a été créée pour les numéros, intégrant le logo du RSC Anderlecht".

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