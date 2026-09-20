Frayeur pour Tawfik Bentayeb qui a dû filer à l'hôpital après le coup de sifflet final

Buteur pour ouvrir le score en faveur d'Anderlecht, Tawfik Bentayeb s'est mué en passeur décisif sur le 2-0... mais l'a payé de sa santé : le Marocain a pris un gros coup sur la tête au duel avec Laurent Lemoine. Il a été transporté à l'hôpital après la rencontre.

Cela aurait pu être la soirée de Tawfik Bentayeb : titulaire, le Marocain a lancé le match du RSC Anderlecht en suivant bien une frappe de Lukas Ambros péniblement repoussée par Louis Bostyn dans ses pieds. Un but "à la Bentayeb", on l'a déjà compris.

En seconde période, l'attaquant marocain continuait à mettre la pression sur la défense adverse. Sans y réfléchir à deux fois, il a ainsi été au duel tête contre tête avec Laurent Lemoine sur un ballon traînant près du rectangle. Le choc est violent, la tête de Bentayeb est secouée vers l'arrière et l'Anderlechtois s'écroule.

Tawfik Bentayeb a été envoyé à l'hôpital

Il n'aura même pas vu la fin de l'action, à savoir une belle reprise de volée de Marten Winkler pour faire 2-0. Tawfik Bentayeb était en effet inconscient, yeux ouverts, dès qu'il a touché le sol : la lumière était allumée mais il n'y avait plus personne à la maison.

Après s'être réveillé, Bentayeb a tenté de garder sa place, mais il a vite été remplacé par Mihajlo Cvetkovic, ce qui paraissait assez clairement être la meilleure chose à faire. Il a ensuite été envoyé à l'hôpital. "Il faudra voir les résultats de l'IRM, j'espère que ce n'est rien de grave", déclarait Vitor Bruno après la rencontre.

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Pour l'international marocain, on ne peut qu'espérer que cette commotion ne sera pas trop grave, car il a été repris par Mohamed Ouahbi pour les rencontres de l'équipe nationale du Maroc.