Joshua Nga Kana, Noa Ojea et Jayden Onia Seke repris : voici la liste des U19 pour affronter les Pays-Bas

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Joshua Nga Kana, Noa Ojea et Jayden Onia Seke repris : voici la liste des U19 pour affronter les Pays-Bas
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La liste des jeunes joueurs U19 sélectionnés pour la prochaine trêve internationale est connue. Les Diablotins affronteront les Pays-Bas en match amical le jeudi 24 septembre à 13h00. Découvrez ci-dessous la liste de tous les joueurs sélectionnés.

La sélection compte 24 joueurs. Parmi eux, 17 évoluent en Belgique et sept à l'étranger. Anderlecht est le club le plus représenté avec cinq joueurs, devant le Club de Bruges (4), le KRC Genk (3) et La Gantoise (3). Trois jeunes évoluent également à la Juventus.

La grande majorité des joueurs sont nés en 2008, mais trois joueurs nés en 2009 sont surclassés. Il s'agit de Joshua Nga Kana, Noa Ojea et Jayden Onia Seke. Tous les trois évoluent à Anderlecht.

Ce match contre les Pays-Bas sera l'occasion pour cette jeune génération de poursuivre son développement. Plusieurs joueurs évoluent déjà à l'étranger, mais nombreux sont encore au pays dans les top clubs belges. Ce rassemblement sera important afin d'observer les différents éléments de l'équipe. Il sera notamment intéressant de voir évoluer les trois joueurs cités ci-dessus, qui ont récemment intégré l'équipe première d'Anderlecht. Des profils comme August De Wannemacker ou Ali Camara seront, par exemple, également très intéressants à suivre.

Voici la lsite complète : 

Gardiens (3)
Bas Evers (KAA La Gantoise)
Martin Henrion (Ajax Amsterdam)
Daan Van Laere (KRC Genk)

Défenseurs (8)
Maxime De Brul (Juventus)
Arthur De Kimpe (KAA La Gantoise)
Mohamed Elbay (Club de Bruges)
Wout Gielen (Juventus)
Brent Jonkers (PSV Eindhoven)
Jeremy Kandje Mbambi (Saint-Trond)
Wout Kapers (KRC Genk)
Axl Wins (Club de Bruges)

Milieux (5)
Naïm Amengai (Club de Bruges)
Alexander De Ridder (RSC Anderlecht)
August De Wannemacker (KRC Genk)
Mohammed Jamel El Adfaoui (KAA La Gantoise)
Matthias Wamu Oyatambwe (AS Monaco)

Attaquants (8)
Ali Camara (Juventus)
Malcolm Lohunanu-Mbasi (KV Malines)
René Mitongo Muteba (Estrela da Amadora)
Joshua Nga Kana (RSC Anderlecht)
Noa Thomas Ojea Cobiella (RSC Anderlecht)
Jayden Onia Seke (RSC Anderlecht)
Jessi Pedro Da Silva (Club de Bruges)
Terry Chinecherem Van de Ven (RSC Anderlecht)

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