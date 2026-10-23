Vitor Bruno pousse un soupir de soulagement après la victoire d'Anderlecht : "Quand on perd, on souffre"

Anderlecht a enfin débloqué son compteur en Europa League. Vainqueurs 0-3 sur la pelouse de Jagiellonia Bialystok, les Mauves ont décroché leurs trois premiers points après deux défaites consécutives (contre l'Olympique Lyonnais et le Dinamo Zagreb) . Un succès qui permet à Vitor Bruno de souffler un peu. "Je suis heureux pour les joueurs", a confié l'entraîneur portugais après la rencontre en conférence de presse.

Vitor Bruno était satisfait de la manière dont son équipe a abordé la rencontre hier soir en Pologne. La pression était forte pour Anderlecht, mais ses joueurs ont, selon lui, tenu bon. "Ce n'est pas toujours facile de gérer la pression qui règne à Anderlecht. Ils sont restés courageux. Nous avons joué ici comme une équipe soudée. Nous avons été agressifs et avons privé Jagiellonia du ballon".

L'entraîneur a relevé certains points à améliorer. En première période, le rythme aurait pu être plus élevé et Anderlecht n'a pas toujours choisi la bonne solution. Malgré ces imperfections, les Mauves ont rendu la rencontre plus facile que prévu. "Ce n'était pas un match facile, mais nous l'avons rendu facile".

Après deux défaites en Europe, Anderlecht avait besoin de gagner. Bruno espère que ses joueurs pourront confirmer ce résultat ce dimanche face à La Gantoise en Jupiler Pro League. Un duel entre le leader et le cinquième du championnat.

Biancone apporte du leadership, Onia Seke saisit sa chance

Le retour de Biancone a satisfait Bruno. Selon l'entraîneur, le défenseur apporte de la qualité et du leadership à l'équipe. Bruno a eu une attention particulière pour Jayden Onia Seke. "Le retour de Biancone était important parce qu'il a un profil de leader, mais je suis aussi heureux pour Jayden Onia Seke. Il avait un peu disparu des radars, mais c'était le moment de le relancer et il a marqué".

Le soulagement était palpable après ces premiers points européens, mais Anderlecht n'a pas le temps de savourer trop longtemps. "La satisfaction que nous avons maintenant, c'est d'avoir malgré tout trois points dans cette compétition. Après ce départ avec un 0 sur 6, cela devenait progressivement urgent."



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Selon l'entraîneur d'Anderlecht, il n'est pas possible de célébrer. "On ne peut pas vraiment profiter d'une telle victoire, car dans un club comme Anderlecht, gagner est en fait normal. Quand on perd, en revanche, on souffre". L'attention se tourne vers dimanche, avec la réception de La Gantoise. "Nous avons la tête au prochain match. Lui aussi est très important" a -il expliqué.