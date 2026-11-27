Titularisé par Míchel Sánchez face au FC Thoune, Rayane Bounida a signé un doublé jeudi soir en Conference League. Le milieu de terrain formé en Belgique a ouvert le score dès la sixième minute, avant de mettre l'Ajax à l'abri d'un superbe coup franc après la pause (4-0).

L'Ajax n'a attendu que six minutes pour ouvrir le score. Après un bon travail de Marcos Leonardo, Oliver Edvardsen a servi Rayane Bounida en retrait. Arrivé de la deuxième ligne, l'ancien d'Anderlecht a tenté sa chance et sa frappe déviée a fini au fond des filets (1-0).

Rayane Bounida s'offre un doublé

Sánchez avait titularisé le joueur de 20 ans dans l'entrejeu, aux côtés de Julian Brandt et de Sofyan Amrabat. L'entraîneur espagnol avait largement remanié son onze pour ménager plusieurs cadres à l'approche du Klassieker de dimanche contre Feyenoord.

Bounida a continué à peser sur la rencontre après son but d'ouverture. En seconde période, il a signé son doublé d'un superbe coup franc, portant le score à 3-0 et mettant l'Ajax à l'abri.

L'Ajax se rapproche de la qualification

Marcos Leonardo avait doublé la mise avant la pause et Steven Berghuis a inscrit le dernier but de la soirée (4-0). Avec ses deux réalisations, Bounida a pleinement profité de sa titularisation à quelques jours du choc face à Feyenoord.

Avec neuf points en quatre matchs, l'Ajax a fait un grand pas vers la qualification. Les Amstellodamois peuvent encore viser le top 8 lors des deux dernières journées, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.





Wie anders dan Bounida om Ajax op voorsprong te zetten? 👀⚽ https://t.co/JszO4XmeV1 — Play Sports (@playsports) November 26, 2026