Rob Schoofs a rassuré l'Union Saint-Gilloise en plantant le deuxième but contre La Gantoise. Et quel but ! Il faut dire que l'ancien Malinois est un spécialiste.

Lorsqu'il a vu l'espace devant lui, Rob Schoofs n'a pas hésité à s'avancer. Et le temps que La Gantoise ne se rappelle de la qualité de son pied gauche, il était trop tard. Sa frappe n'a laissé aucune chance à Davy Roef en allant s'empaler sous la latte, en pleine lucarne.

🥵 | Rob Schoofs nous sort une véritable merveille ! 🎯😱 #USGGNT https://t.co/WSyjoNqxBG — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 29, 2026

"Si c'est le plus beau but de ma carrière ? Je ne sais pas. J'en ai déjà inscrit quelques-uns dans le genre à Malines. Mais il est dans le haut de la liste, c'est certain", sourit-il à notre micro.

Rob Schoofs de retour comme si de rien n'était

Son ballon ne paraissait pourtant pas si puissant au départ. Mais sa technique de frappe était tout simplement parfaite : "C'était entre un plat du pied et un pointu. J'ai vu le ballon rebondir via la latte ; pendant une seconde, je ne savais pas si c'était vraiment rentré. Mais la joie des supporters m'a rassuré".

En dehors de cela, Schoofs a fait une entrée quasiment parfaite au repos, en distillant pratiquement toutes ses passes dans le bon tempo. Quel luxe de pouvoir faire monter un tel joueur lorsqu'Adem Zorgane commence à fatiguer !



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Et encore, Rob Schoofs revient de blessure. Touché au mollet, il n'avait plus disputé une minute en championnat depuis le 20 septembre.