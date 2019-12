Michel Vlap, dernier sur la liste des flops anderlechtois

Michel Vlap n'a pas saisi sa chance ce jeudi contre Bruges. Le Néerlandais a probablement des circonstances atténuantes, mais s'ajoute déjà pour beaucoup à une liste de flops qui s'allonge inlassablement ces dernières années.

Michel Vlap est-il déjà Michel Flop ? Le Néerlandais a en tout cas livré une prestation absolument dramatique ce jeudi face à Bruges. Sa pire ? Si on oublie celle d'il y a quelques semaines à Ostende. Et peut-être quelques autres. Le fait est que Vlap, depuis son match à Courtrai qui date déjà d'il y a quatre mois, n'a même pas réalisé une prestation mi-figue mi-raisin - tous ses matchs, sans exception, étaient terriblement mauvais.

Difficile de "démolir" Vlap et son transfert à 8 millions : si sympathique, auteur d'une conférence de presse surréaliste à Venlo avec sa famille et ses amis si heureux pour lui, le transfuge d'Heerenveen laissait une impression très positive. Même en préparation, si sa lenteur était soulignée, on se disait que le n°10 anderlechtois serait précieux et aménerait beaucoup au jeu mauve. Mais les faits sont là : Michel Vlap est méconnaissable. Le jeune médian de 23 ans qui rêvait du FC Barcelone et de la sélection oranje doit surtout rêver de sa Frise natale à l'heure actuelle.

Comme Stanciu, comme Zulj ...

Plusieurs cas récents frappent les esprits et forcent la comparaison avec Vlap. La saison passée, Peter Zulj arrivait auréolé d'un statut de meilleur joueur d'Autriche ; sûr de lui, le joueur de Sturm Graz est censé devenir le meneur de jeu qu'il faut aux Mauves. Il n'en sera rien et ses montées au jeu cette saison font souvent frémir. Zulj, contrairement à Vlap dont on a pu voir les qualités en début de saison, n'est pas méconnaissable : il semble simplement ne pas avoir le niveau.

Avant lui, c'était évidemment le cas Nicolae Stanciu qui faisait office de référence pour parler des flops d'Anderlecht. Star du championnat roumain, doté de qualités indéniables, Stanciu sera l'un des pires échecs de l'histoire récente du club ... avant de recommencer à briller dès qu'il signera en Tchéquie. Lors de chaque mercato récent ou presque, Anderlecht a commis une erreur dans le secteur offensif ... ou a été incapable d'exploiter le potentiel d'un joueur de qualité.

Vlap est-il un Stanciu ou un Zulj ? Est-il une erreur de casting ou un talent mal utilisé et pas en confiance, qui recommencera à enfiler les buts et se relancera après avoir été revendu à prix cassé ? Anderlecht espère ne pas avoir à le vérifier. Mais à coups de prestation comme celles d'hier, difficile d'imaginer Michel Vlap rester bien longtemps ...