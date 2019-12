La MLS va-t-elle à nouveau réussir à Anderlecht ?

Michael Murillo ne jouera pas tout de suite pour Anderlecht, mais ses prestations sont attendues avec curiosité : les Mauves ont-ils eu le nez fin ? La MLS est jusqu'ici un placement assez sûr ...

La réussite Najar

Le meilleur exemple de transfert réussi depuis la Major League Soccer américaine est bien évidemment Andy Najar. Si le Hondurien souffre terriblement d'un physique très fragile, on ne peut lui enlever ses prestations de haut vol lorsqu'il était fit, ce qui n'arrive presque plus depuis de longues saisons. De 2013-2014 à 2015-2016, Najar sera cependant incontournable, atteignant son meilleur niveau en 2014-2015 lorsqu'il inscrira 6 buts et délivrera 6 assists.

Najar n'avait alors que 21 ans. Arrivé à 19 ans de DC United où il ne présentait à l'époque pas un CV aussi brillant que celui de Michael Murillo, il avait rapidement séduit ; les deux joueurs ont un profil très similaire et Andy Najar et ceux qui moquent le statut d'international panaméen du néo-mauve avaient probablement moqué celui d'international hondurien de son prédécesseur ... qu'on commence à désespérer, à Neerpede, de revoir un jour sur les terrain.

Sacha Kljestan, le porteur d'eau

Sacha Kljestan fait partie de ces joueurs passés par Anderlecht et dont on n'aurait pas parié sur le succès, et pour cause : l'Américain était loin d'avoir l'ADN si chère à la direction actuelle et à Vincent Kompany. Discret, porteur d'eau typique, il finira cependant par devenir un pilier de l'équipe championne de 2012 à 2014. Jamais dépassé, mais jamais brillant, il n'aura eu besoin que d'un bref temps d'adaptation à son arrivée des Chivas USA.

Et ailleurs ...

Peu de joueurs sont venus de MLS en Jupiler Pro League, mais tous ont réussi et les deux exemples hors-Anderlecht sont plus récents - mais également "à part". Ainsi, quand Jelle Van Damme arrive du LA Galaxy à l'Antwerp en 2017, on le voit bien plus comme un ancien cadre du Standard et d'Anderlecht que comme un joueur de MLS. Reste que son année et demie aux USA n'avait rien enlevé de ses qualités au solide défenseur, revenu pour immédiatement s'imposer dans une équipe jouant le top 6.

Enfin, Cyle Larin, cette saison, n'est pas arrivé immédiatement des USA mais de Besiktas. Le Canadien était cependant un vrai phénomène à Orlando et prouve une fois de plus cette saison qu'on peut réussir en Belgique en n'ayant sur son CV qu'une belle réussite en MLS. Anderlecht se l'est certainement tenu pour dit en optant pour Michael Murillo ...