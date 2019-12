"Fractures mentales" : Mouscron a un coup de mou en cette fin d'année

Mouscron a encore perdu un joueur - Joan Campins - sur blessure et semble arriver à bout de souffle en cette fin d'année 2019.

Pas de repos en cette fin d'année ! Les joueurs de l'Excel Mouscron, qui semblaient déjà un peu cuits mentalement en seconde période, ont congé ce dimanche ... puis reprennent le travail, entre la dinde et la bûche, pour préparer un match important face à Malines ce jeudi. Ce sera peut-être sans Joan Campins, blessé.

"C'est un peu la période des blessures. Je pense que tout le monde a besoin de repos ... mentalement aussi, je pense qu'on a pas mal de joueurs qui ont une fracture du mental", blaguait Nathan De Medina après la rencontre. "Certes, on ne joue pas l'Europe comme Bruges, par exemple, mais on n'en a pas le noyau non plus. Le coach doit toujours aligner les mêmes joueurs et ça se sent aujourd'hui", estime le défenseur.

Finir par une victoire contre Malines permettrait de conclure une belle année 2019 pour les Hurlus sur une note positive. Perdre forcerait à faire une croix sur les rêves un peu fous de top 6 ...