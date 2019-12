Jonathan Legear retourne en région liégeoise !

Jonathan Legear a rompu son contrat en Turquie, avec Demirspor. Il va faire son retour en région liégeoise.

Jonathan Legear (32 ans) va faire son retour en Belgique : l'ancien joueur d'Anderlecht et du Standard a rompu son contrat avec le club turc de Demirspor et va signer à l'USRL Visé. Le club entraîné par José Riga n'était pas le seul intéressé : Seraing, également en D1 Amateurs, était venu aux nouvelles pour l'ailier.

Legear, qui espérait encore pouvoir rendre des services en D1A ou en D1B, a donc finalement donner son accord à Visé pour 2 ans et demi. Un très joli coup pour le club de la région liégeoise qui pourra profiter de l'expérience de l'ex-Diable Rouge, qui compte plus de 200 matchs en Belgique sous les vareuses du RSC Anderlecht, du Standard de Liège et de Saint-Trond.