Alexis Saelemaekers doit-il partir ? La situation d'un des plus grands talents de Neerpede a changé

Il y a un an, Alexis Saelemaekers était vu comme l'un des joueurs les plus prometteurs du RSCA. Il incarnait le futur, aux côtés de Yari Verschaeren et Francis Amuzu. Deux de ces trois jeunes talents sont désormais cités comme potentiellement partants. Comment en est-on arrivés là ?

Tous les journaux du pays ou presque s'accordent sur ce fait surprenant : alors que le RSC Anderlecht doit dégraisser et que le noyau déborde de joueurs excédentaires et jamais utilisés, la direction serait également disposée à étudier toute offre sérieuse effectuée pour Alexis Saelemaekers (20 ans), pur produit de Neerpede et encore titulaire il y a peu. Frank Vercauteren avait envoyé un signal négatif au joueur en le plaçant sur le banc lors des deux derniers matchs de 2019, ne le faisant monter au jeu que pour 6 et 12 minutes, mais ce revirement semble brusque.

"Un petit gars agaçant, mais très gentil"

Depuis l'arrivée de Vercauteren, Alexis Saelemaekers était en effet un taulier de l'équipe. Titulaire à chaque match depuis le 20 octobre, y compris en Croky Cup, il s'installait soit au coeur de l'entrejeu soit sur l'aile et on le pensait remis d'un début de saison délicat durant lequel il n'avait pas la confiance de Vincent Kompany.

Cependant, les chiffres ne suivent pas : durant cette période qui le voit aligné dans un rôle très offensif, Saelemaekers n'est presque pas décisif, se contentant d'un assist lors de la défaite à Ostende. Pour un joueur si créatif et qui a avancé sur l'échiquier par rapport à ses débuts au back pour pouvoir faire la différence plus haut, c'est naturellement trop peu.

Vercauteren, cependant, est positif, notamment sur l'évolution de Saelemaekers sur le plan mental. "Beaucoup de gens ont une certaine image d'Alexis, mais c'est un garçon très gentil. Un petit gars très agaçant, mais gentil", souriait l'entraîneur d'Anderlecht en novembre dernier. Tout le monde s'accordera là-dessus : si tête brûlée et nerveux que puisse être le n°56 mauve sur le terrain, il est posé et sympathique hors des pelouses.

Un nouveau statut ?

Le problème est-il purement sportif pour autant ? On le pense pour des joueurs comme Yari Verschaeren ou Michel Vlap, au rôle comparable et à l'efficacité tout aussi moyenne récemment (seul Vlap ayant réussi à inscrire deux buts face à Genk, mais n'ayant pas convaincu pour autant). Mais concernant Saelemaekers, le problème est peut-être ailleurs. Anderlecht envisagerait-il réellement de laisser filer celui qui reste l'un des meilleurs exemples de sa politique "In Youth we Trust" pour un coup de moins bien ?

Le fait est qu'à 20 ans, Saelemaekers n'a étonnamment plus le statut de "petit jeune". Il en blaguait lui-même en début de saison : il est déjà presque un ancien, entre les Killian Sardella, Jérémy Doku, Marco Kana (tous 17 ans) et même Yari Verschaeren (18 ans). Anderlecht planifiant d'injecter régulièrement du sang frais dans le noyau A, Alexis Saelemaekers sera bien vite un cadre dont on attendra qu'il preste et se comporte comme tel.

Ce changement de situation, l'international espoirs (sélection où il est également devenu un "ancien" après l'Euro U21) est-il prêt à le vivre dans de bonnes conditions ? A-t-il déjà passé le palier psychologique qui doit lui permettre de pousser ses jeunes équipiers, de les conseiller et d'être de facto plus mature qu'eux ? Peut-être pas. Peut-il le passer ? Peut-être. Mais ce statut de nouveau venu, il pourrait le retrouver dans un autre club ; d'où l'intérêt pour lui-même d'envisager un départ en cas d'offre intéressante ... La politique d'Anderlecht montre là une de ses limites : quand débarque, tous les 6 mois, un joueur plus jeune que vous prêt à briller et vous remplacer aux yeux des observateurs, votre progression doit se faire d'autant plus vite - sous peine d'être un "vieux" à 20 ans.