Mathieu Cachbach, le jeune belge proche de la Ligue 1

Sans faire de bruit, le jeune belge Mathieu Cachbach (18 ans) se rapproche de ses grands débuts en Ligue 1.

Mathieu Cachbach va-t-il bientôt rejoindre les rangs des joueurs issus de la province du Luxembourg et perçant en tant que footballeurs professionnels ? À 18 ans, ce gaucher a souvent été surclassé et est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de l'école de jeune du FC Metz, en Ligue 1. Et Cachbach a même obtenu sa première convocation avec le noyau A en décembrer dernier, pour le déplacement à l'OGC Nice ...

Après avoir rejoint les U17 messins en 2018, la progression est donc fulgurante pour Mathieu Cachbach, qui n'a cependant pas encore eu les honneurs d'une sélection nationale en équipes de jeunes. S'il poursuit sur sa lancée et découvre la Ligue 1, il pourrait bien finir par être repéré par les observateurs.