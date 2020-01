Dylan Bronn, aux oubliettes, vers un départ de La Gantoise

C'est l'une des surprises de l'année : Dylan Bronn est totalement mis aux oubliettes par Jess Thorup. Le Tunisien et le Danois ne s'entendent pas, et l'un des meilleurs joueurs de Gand à l'époque va devoir quitter les Buffalos.

Dylan Bronn ne compte que cinq rencontres cette saison en Jupiler Pro League. Jess Thorup n'est pas un fan du défenseur tunisien et l'a à nouveau écarté du noyau gantois depuis le 3 novembre et un petit quart d'heure face au Standard. Une sortie par la petite porte est inévitable pour Bronn, pourtant l'un des joueurs les plus en vue du noyau à l'époque (il était estimé à environ 7 millions d'euros).

D'après Le Républicain Lorrain, Dylan Bronn serait d'ailleurs tout proche de s'engager au FC Metz : l'international tunisien aurait passé ses tests médicaux et devrait devenir Messin contre un chèque estimé à 4 millions d'euros. Pas un transfert bradé donc pour La Gantoise, qui se sort une belle épine du pied tout en réalisant une belle plus-value.