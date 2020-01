🎥 Alejandro Pozuelo a posé sa griffe pour sa première saison en MLS

Pozuelo n'avait pas quitté Genk dans des conditions idéales, son départ considéré comme précipité et annoncé en milieu de saison alors que le Racing luttait pour le titre, n'avait pas ravi les supporters.

Pourtant, une fois à Toronto, le joueur formé au Betis s'est rapidement adapté. Aux côtés de Laurent Ciman, Pozuelo a inscrit 14 buts en 34 apparitions et a notamment été repris dans le onze de la saison.

La belle histoire aurait su terminer sur un titre, mais Toronto a finalement perdu la finale de MLS aux dépense des Seattle Sounders.

En attendant le début de la nouvelle saison, la Major League Soccer diffuse plusieurs compilations de la saison écoulée. Et Alejandro Pozuelo a été mis à l'honneur avec plusieurs de ses buts, dont sa panenka osée, dans une rencontre cruciale face à New York City FC.

🔥 @Pozuelo_10 lit it up in 2019 🔥 pic.twitter.com/eZ8WT4Conr