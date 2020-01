Des nouvelles rassurantes pour les blessés au Standard

Le Standard a fini l'année 2019 d'une mauvaise manière. En cause, notamment, un effectif réduit par de nombreuses blessures.

Les Rouches se sont envolés ce samedi direction l'Espagne. Ils resteront à Marbella pour leur stage hivernal jusqu'au 11 janvier.

Sur les premières photos postées par le compte Twitter officiel du Standard de Liège, on peut apercevoir quelques nouvelles rassurantes, confirmées par la Dernière Heure. Tous les joueurs se sont remis en activité.

Seuls deux joueurs n'ont pas encore participé aux entraînements collectifs : Noë Dussenne est en rééducation et fait de la salle sans pouvoir toucher le cuire. Samuel Bastien, blessé depuis trois semaines, a participé à l'échauffement collectif et s'est ensuite entraîné individuellement. Obbi Oularé semble remis de sa blessure au genou et a participé aux entraînements collectifs, comme tout le reste du noyau.