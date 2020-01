Un ancien flop Anderlechtois signe en Arabie Saoudite

Marko Marin quitte l'Étoile Rouge de Belgrade et poursuit sa carrière au sein du club saoudien Al-Ahli, qui a présente le meneur de jeu allemand. A 30 ans, le médian va découvrir son neuvième championnat.

Marin avait porté les couleurs d'Anderlecht en 2015 durant une demi-saison au cours de laquelle il ne s'est pas imposé.

L'ancien international allemand avait remis sa carrière sur les rails en Serbie après plusieurs années difficiles, remportant le titre de champion, il avait été élu Joueur de l'année, fait capitaine et goûté à la Champions League avec le club mythique.

Il va y cotoyer Ervin Zukanović à Jeddah, l'ancien joueur d'Eupen, Courtrai et Gand.

Marko Marin is in the house! đŸ‡©đŸ‡Ș



Al-Ahli board led by President Ahmad Al-Sayegh reached an agreement with the German attacking midfielder



Marin will complete his transfer from Red Star Belgrade and sign his contract with Al-Ahli after passing his medical#AHLIFC pic.twitter.com/DnR7rYAcHc