Anthony Vanden Borre de retour et face à un grand défi : convaincre

Anthony Vanden Borre a réussi son premier pari, déjà un peu fou : faire partie du groupe du RSCA pour le stage hivernal. Prochaine étape : retrouver les terrains ...

On avait beau être à peu près prévenus, ses progrès étant réguliers depuis son retour surprise à Anderlecht, voir le visage d'Anthony Vanden Borre parmi les photos des joueurs présents au stage estival à San Pedro Del Pinatar faisait tout de même quelque chose. Une sorte de nouveau retour dans le temps, auquel l'ex (?) Diable Rouge commence à nous habituer mais auquel on peine presque à croire tant cette fois, à 32 ans, on pensait vraiment les neuf vies de Vanden Borre bel et bien épuisées.

Mais au-delà du côté affectif qui lie le RSCA à VDB, le côté sportif prendra bien vite le pas : peut-il à nouveau apporter à l'équipe ? Sera-t-il fit au terme du stage et si oui, dans quel rôle peut-il retrouver les terrains ?

Concurrent de Michael Murillo ?

Car si certains voyaient en Vanden Borre la solution idéale au poste d'arrière droit, où dépanne Derrick Luckassen depuis plusieurs mois, le premier transfert hivernal d'Anderlecht est déjà censé évoluer à ce poste : Michael Murillo est présent à Pinatar et n'est pas arrivé pour cirer le banc. Son profil en fait un candidat potentiel à une place dans le onze, pour peu que son adaptation se passe bien.

Vanden Borre pourrait donc devoir se contenter d'un rôle de doublure - qu'il aurait probablement accepté les yeux fermés si on le lui avait prédit il y a un an. Ce serait en effet déjà une belle réussite et la belle forme physique affichée par le "nouvel Anthony" sur les photos ne doit pas nous tromper : le rythme de match ne reviendra qu'avec du temps de jeu et cela peut encore attendre plusieurs semaines.

Une autre possibilité est également qu'Anthony Vanden Borre n'arpente plus le flanc mais évolue dans un rôle plus axial, où sa puissance et ses qualités techniques lui ont déjà permis, notamment à Genk, de briller. Là aussi, la concurrence serait solide, mais son expérience pourrait aider les Albert Sambi Lokonga, Edo Kayembe et même Michel Vlap à progresser. Dans tous les cas, il va encore falloir être patients ... tout en sachant que le bougre nous a déjà pris plus d'une fois au dépourvu.