Le comeback de Vanden Borre? "Peut-être une bonne chose pour lui et Anderlecht"

A 32 ans, Anthony Vanden Borre est plus proche que jamais d'un nouveau comeback dans son club de coeur.

C'est la surprise du premier jour de stage du Sporting d'Anderlecht. Anthony Vanden Borre, revenu s'entraîner avec les Mauves il y a quelques semaines, fait partie du groupe bruxellois présent à San Pedro del Pinatar. "C'est peut-être une bonne affaire pour lui, pour Anderlecht et pour le football belge", analyse Gilles De Bilde, au micro de VTM.

Avec Anthony Vanden Borre, on ne sait jamais...

"Mais j'espère qu'il montrera l'engagement et l'implication nécessaires", ajoute l'ancien attaquant d'Anderlecht. Pour De Bilde, les présences de Vincent Kompany et de Franky Vercauteren ont clairement joué en la faveur de l'ancien Diable Rouge. "Ce n'est pas la première fois qu'ils travaillent avec lui."

Reste à voir si ce nouveau retour portera ses fruits, pour un joueur qui n'a plus joué de rencontre officielle depuis plus de deux ans. "Est-ce que ça marchera? Je ne parierais pas ma fortune là-dessus, mais avec Anthony Vanden Borre, on ne sait jamais..."