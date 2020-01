D1B : accroché par Roulers, le Beerschot perd des points précieux à domicile

La D1B reprenait ses droits ce soir. Le leader anversois accueillait Roulers pour le compte de la 7e journée, et première rencontre officielle de l'année.

Plus serrée que jamais, la D1B est actuellement dominée par le Beerschot leader avec un petit point de plus que Lommel et deux sur son adversaire du soir. Une rencontre importante pour les hommes de Losada qui cherchaient à reprendre le championnat sur une victoire.

Losada titularisait le nouveau venu Frederic Frans d'entrée de jeu dans le coeur de la défense. Les 'Rats' mettaient la pression d'entrée de jeu sur Roulers et après une première alerte de Maes, Joren Dom ouvrait le score (3e) premier buteur de 2020 en Proximus League. Les locaux restaient dangereux et Noubissi manquait de doubler la mise peu après.

Le Beerschot lâchait ensuite l'étreinte permettant à Roulers de revenir dans le match. Les visiteurs montaient au créneau à plusieurs reprises sans vraiment inquiéter Vanhamel.

Après la pause, le Beerschot restait maitre de la rencontre et dominait également au niveau des occasions, sans toutefois inquiéter Biebauw. Mais Roulers profitait à nouveau du relâchement coupable des locaux pour frapper, via Camargo (74e). Sonné par cette égalisation, le Beerschot tentera de trouver la faille mais manquera de lucidité et de précision en zone de conclusion.

Après un début de saison catastrophique, Roulers continue à surprendre et accroche le Beerschot qui pourrait perdre son siège de leader au terme du week-end.