Amical : Eupen, avec Musona à l'assist, s'offre un grand d'Eredivisie

Eupen affronte quelques adversaires de prestige lors de son traditionnel stage à Doha : les Pandas, après s'être inclinés contre l'Ajax Amsterdam, se sont offerts le scalp du PSV Eindhoven.

Knowledge Musona, en test du côté de l'AS Eupen cet hiver, a déjà pu amener ses qualités aux Pandas : un assist du Zimbabwéen pour Danijel Milicevic a permis d'ouvrir le score face au PSV Eindhoven. Jeffrey Bruma égalisera mais un second but eupenois en seconde période, signé Ciampichetti, permettra aux germanophones de s'imposer (2-1) et de s'offrir là une belle bouffée de confiance avant la reprise.

Les clubs belges ne réussissent décidément pas au PSV, qui s'était incliné sur le même score face au FC Bruges également en stage à Doha. Eupen avait perdu hier face à l'Ajax Amsterdam.