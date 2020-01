Pierre Bourdin : "Après le repos, plus rien n'allait"

Pour la reprise du championnat, Roulers a réussi à gâcher la fête en accrochant un point au Kiel face au leader. Un match avec deux mi-temps totalement différentes comme l'analyse Pierre Bourdin.

Au terme de la rencontre, le défenseur français formé au PSG a vu deux périodes complètement différentes : "Le départ était pourtant idéal, nous étions bien en place, avons ouvert le score rapidement et tout ce que nous avions travaillé durant le stage a bien été appliqué. Mais après le repos, plus rien n'allait, nous n'arrivions plus à reproduire tout cela", analysait-il au micro de Proximus Sports.

Roulers est parvenu à émerger pour renverser le cours de la rencontre : "Menés au score, ils ont changé de tactique à la mi-temps et ont plus joué dans la largeur et étiré notre bloc jusqu'à l'égalisation. Nous devrons analyser notre deuxième mi-temps pour comprendre"

La D1B reste très serrée et risque d'être indécise jusqu'au bout : "Les choses vont aller vite, et dès la semaine prochaine nous devrons prendre des points. Mais ce nul n'est pas non plus un mauvais résultat, Roulers est une bonne équipe, ils jouent bien et ils sont en forme. Il faudra travailler dur et prendre des points face à l'Union."