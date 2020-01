Drazen Brncic satisfait après ses débuts réussis à la tête du FC Liège : "Le meilleur cadeau que je pouvais recevoir"

Ce dimanche après-midi, le FC Liège a pris la mesure du Patro Eisden (3-1) lors de la dix-septième journée de D1 Amateurs. Un succès qui permet au matricule 4 de se donner une bouffée d'air au classement.

Drazen Brncic ne pouvait rêver meilleurs débuts à la tête du FC Liège. "Je suis gâté au vu du travail effectué par mes joueurs. Nous avons eu peu de temps pour préparer ce match contre le Patro, troisième du classement. Il fallait redonner de la confiance au groupe et faire en sorte que celui-ci assimile mon approche footballistique. Mes joueurs ont été récompensés ce dimanche, et je vois que l'équipe a retrouvé du caractère, une âme. Menés au score, ils ont cru en ce que l'on fait et ne se sont pas écroulés", souligne le coach des Sang et Marine.

Les joueurs ont fait preuve de beaucoup de caractère comme le démontre le renversement de situation avec deux buts en cinq minutes en première période lorsqu'ils sont menés au score. "Il y avait une grosse motivation et organisation. Après le but encaissé, c'était mal parti d'un point de vue du résultat mais pas au niveau du jeu. Les garçons ont continué à jouer, je suis vraiment satisfait. Chaque victoire fait du bien, très important de bien débuter cette deuxième partie de saison. Il faut continuer sur notre lancée et avoir cette mentalité de vainqueur", a précisé le coach des Liégeois avant d'évoquer le public auprès duquel il est allé à l'issue de la rencontre.

"Très touchant, je voulais vivre et ressentir cette émotion si particulière à Rocourt. Cette vibration et le sourire sur le visage des supporters, le meilleur cadeau que je pouvais recevoir", a conclu Drazen Brncic.