Voici notre équipe de la 22e journée, avec Bruges, le Standard, Mouscron, Malines ...

L'année 2020 a commencé par une spectaculaire journée de championnat : voici notre première équipe-type de l'année, avec de nombreux clubs représentés !

Gardien de but

Difficile de retenir grand chose d'Ostende - Waasland-Beveren, mais la prestation de Lucas Pirard, appliqué et rassurant, a quelque chose à voir avec la clean-sheet des visiteurs qui ont pris trois points très importants.

Défenseurs

Pour ses débuts avec Saint-Trond, Rocky Bushiri a été très solide dans l'axe, de quoi se relancer après une première partie de saison compliquée à Blackpool. Simon Deli a été le patron de la défense brugeoise, tandis que Rafa Pietrzak a été déterminant avec Mouscron en offrant l'égalisation à Osabutey.

Milieu de terrain

Le jeune Aster Vranckx a mené l'entrejeu malinois, qui a posé de gros problèmes au Standard de Liège. Il n'a pas hésité non plus à mettre le pied ... Alexis De Sart a probablement réussi son meilleur match depuis son arrivée à l'Antwerp, tandis que Hans Vanaken et Kristian Thorstvedt ont inscrit les plus beaux buts du week-end. trois points dans un match très difficile derrière les casernes.

Attaquants

Jonathan David et son doublé étaient une évidence : le Canadien n'a visiblement pas été traumatisé par son trophée manqué d'Espoir de l'année au Soulier d'Or. Selim Amallah, de son côté, a mystifié la défense malinoise pour aider le Standard à aller chercher, au courage, les trois points.

On a hésité à récompenser le jeune Antoine Colassin par une place dans le onze pour ses débuts et son premier but en pro, mais l'expérience d'Igor De Camargo buteur et pesant sur la défense face à son ex-club a prévalu pour cette fois. Les Sang & Or ont fini par s'incliner, mais placent donc deux joueurs dans notre équipe-type.