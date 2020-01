"Ce n'est que le début": Genk s'attend à des semaines difficiles

En s'imposant, avec la manière, à Zulte, Genk a fait un premier pas vers les playoffs 1, mais le chemin est encore long: "On est loin d'y être", confirme Hannes Wolf.

Genk a, quoi qu'il en soit, parfaitement entamé son sprint final. "C'était un bon début d'année et une bonne rencontre, mais ce n'est que le début", insiste le coach des Limbourgeois. "Il y a des semaines importantes qui arrivent et nous allons continuer à travaillé dur, car si nous croyons que ça va arriver tout seul, on tombera de haut", ajoute Hannes Wolf.

Car l'Allemand en est conscient, le calendrier qui attend les champions en titre sera particulièrement coriace. Parmi les huit matchs à disputer, Genk affrontera notamment La Gantoise, Charleroi, l'Antwerp, le Standard, le Club de Bruges et Malines. Genk a fait son retour dans le top 6 dimanche soir, mais le plus dur sera, sans doute, d'y rester.