Qui est Dejan Joveljic, le nouveau buteur du RSC Anderlecht ?

Dejan Joveljic (21 ans) est le nouvel attaquant du RSC Anderlecht. Un nom qui ne dit pas grand chose au public belge. Voici quelques choses à savoir sur le Serbe prêté par Francfort ...

International U21 avec ... Luka Adzic

Ils ne se verront pas à Neerpede, mais Dejan Joveljic connaît bien Luka Adzic (prêté à Emmen par le RSCA) : les deux hommes se sont cotoyés en équipe nationale Espoirs et ont notamment participé ensemble à l'Euro U21 2019, qui s'est avéré très décevant pour la jeune génération serbe emmenée notamment par Luka Jovic (Real Madrid). Joveljic, comme Adzic, n'était cependant pas titulaire à l'époque. Ils le sont tous deux devenus depuis et Dejan Joveljic a d'ailleurs inscrit un beau triplé face à l'Estonie U21 en qualifications pour le prochain Euro.

Il a affronté Naples et le PSG en Ligue des Champions

C'est sous le maillot de l'Étoile Rouge de Belgrade que Dejan Joveljic s'est révélé, inscrivant 14 buts en 28 matchs. Il obtiendra quelques minutes de jeu en Ligue des Champions et croisera notamment la route de Dries Mertens le 28 novembre 2018, disputant une mi-temps à Naples. Joveljic a également disputé quatre minutes de jeu face au PSG, sans affronter Thomas Meunier puisque le Diable est resté sur le banc.

Aux côtés d'un ex-Mauve à Belgrade

Lors de sa période à Belgrade, Dejan Joveljic a bien connu un joueur passé par Anderlecht, mais qui n'a pas laissé un souvenir impérissable : Marko Marin. L'Allemand est toujours à l'Étoile Rouge, mais a cotoyé Joveljic durant toute la saison 2018-2019.

"Le plus gros potentiel"

Avant son transfert à Francfort et l'Euro U21, Joveljic était suivi par de nombreux clubs européens et son président à l'Étoile Rouge ne tarissait pas d'éloges à son sujet : "Il est le joueur de l'équipe avec le plus gros potentiel et le club qui l'attirera aura entre ses mains un véritable joyau", affirmait Zvezdan Terzic l'année passée. Ce n'est pas pour rien si son prêt à Anderlecht ne s'assortit d'aucune option d'achat : après avoir vendu Luka Jovic 50 millions d'euros au Real Madrid, l'Eintracht ne veut pas passer à côté d'une pépite.