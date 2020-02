D1B : OHL retrouve le chemin de la victoire, doublé de Thomas Henry

Peu en vue dans cette seconde tranche, OHL et Roulers pouvaient rejoindre le peloton de tête en cas de victoire et encore mathématiquement s'inviter à la course finale.

Après deux défaites de rang à domicile, OHL devait absolument l'emporter afin de rester dans le coup au classement, face une formation qui a enregistré cinq nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. OHL a fait le jeu comme prévu mais c'est bien Roulers qui ouvrait le score par le Français Amir Nouri (26e), un but entaché d'une position de hors-jeu. Louvain n'a pas tardé à réagir et a redressé la situation en deux minutes. OHL s'en remettait à son buteur maison Thomas Henry auteur d'un doublé (33e et 34e) pour inverser la vapeur. Après la pause, la partie prenait une tournure indécise et la rencontre passé très près du 2-2 comme du 3-1. Mais aucune des deux formations ne parvenait à concrétiser. OHL emportait finalement les trois points et revient à hauteur de l'Union, de Lommel et de Westerlo, le tout à deux points du leader Beerschot.