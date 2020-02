Boskamp ne comprend pas Anderlecht : "Saelemaekers était le jeune formé au club autour duquel ils pouvaient construire"

Anderlecht a connu une fin de mercato chargée et le passage d'Alexis Saelemaekers vers le Milan AC a été le plus sensationnel. Mais Johan Boskamp s'interroge...

Pour l'ancien entraineur des Mauves, la vente de Saelemaekers est un mystère et n'est pas conforme à la vision du club : "Ils disent qu'ils veulent développer un projet avec les jeunes de leur propre centre de formation, et ils vendent un joueur comme Saelemaekers, un des seuls du noyau actuel autour duquel ils pouvaient bâtir quelque chose de conforme à cette vision. Mais apparemment, ils voient les choses différemment ou alors ils ont un besoin très urgent d'argent. Et je trouve aussi étrange de voir trois nouveaux joueurs signer le dernier jour", déclarait Johan Boskamp à Het Belang van Limburg.

"Saelemaekers va-t-il réussir à Milan ? Je ne sais pas mais une chose est sûre : il a du cran et j'aime ça. Mais il arrive dans un club énorme et dans un championnat très relevé. Je l'espère pour lui !"