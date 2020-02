Bruges vient finalement à bout de l'Antwerp dans un match très tendu

Ce dimanche après-midi avait lieu l'affiche de cette 24ème journée de Jupiler Pro League : les Brugeois recevaient le troisième du classement, à savoir l'Antwerp.

Le match se déroulait dans une ambiance tendue, comme le laissait suggérer les provocations de Didier Lamkel Zé durant la semaine. Le Camerounais était titularisé par Bölöni et se faisait hué sur chacune de ses touches de balle par le public brugeois.

Le Club de Bruges dominait mais ne parvenait pas à contourner une défense anversoise bien en place et qui n’hésitait pas à mettre le pied quand ce fut nécessaire. Les esprits s’échauffaient encore un peu plus quand Dennis et Rodrigues se repoussaient sous les yeux de l’arbitre. Jaune pour chacun, conséquence : le Brugeois sera suspendu pour le match contre le Standard.

Deux minutes plus tard, Arslanagic était dépassé et taclait sèchement Diatta. Le défenseur central anversois sera également suspendu pour le prochain match du Great Old. Malgré une domination brugeoise dans le jeu et quelques contres orchestrés par les Anversois, les deux équipes n’inscrivaient aucun but durant la première période.

A la mi-temps, Philippe Clement faisait monter au jeu son nouvel attaquant tchèque. Et, deux minutes plus tard, Krmencik manquait de peu d’inscrire son premier goal. A l’heure de jeu, Buta repoussait sur la ligne une frappe de Vormer pourtant seul devant la cage anversoise. La défense brugeoise reculait de plus en plus, tant dis que Sinan Bolat repoussait un bon coup-franc.

Finalement, Hans Vanaken délivra les Brugeois, grâce à une magnifique passe de Schrijvers. Le juge de touche confirmait un but presque sauvé sur la ligne. Score final : 1-0.

Au classement, les Brugeois se rassurent après des résultats moyens et le rapprochement de La Gantoise. Ils restent premiers avec neuf points d'avance. L'Antwerp est toujours troisième avec 45 points.