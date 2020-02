🎥 Neymar prend un carton jaune après avoir dribblé ses adversaires et pète les plombs

Le joueur du PSG s'est défendu en expliquant qu'il ne faisait que jouer au football.

Scène surréaliste en Ligue 1 samedi soir. Lors de la rencontre entre le PSG et Montpellier, Neymar a pris un carton jaune de la part de l'arbitre mais la raison semble improbable.

En effet, il en ressort que l'arbitre de la rencontre aurait demandé à Neymar d'arrêter de chambrer ses adversaires avec ses dribbles. Ce dernier a répondu qu'il jouait simplement au football. S'en suit alors un carton jaune sorti tout droit de la poche de l'arbitre. A la mi-temps, le Brésilien était en colère.

"Moi je joue au football et lui me met un carton jaune ! Dis lui qu'il ne peut pas me mettre un jaune !", s'exclame le joueur lors du retour aux vestiaires.

Ce à quoi l'arbitre lui demande de parler français. Le sang du Brésilien n'a fait qu'un tour : "Parle français... mon c**!"