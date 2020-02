Guillaume François : " On n'a pas perdu "

Virton n'a pas livré une prestation royale à Lommel. Faute d'empocher la totalité de l'enjeu, les Gaumais se contentent d'un point.

Au courant des victoires du trio Beerschot - USG - OHL, l’Excelsior Virton n’avait pas le choix à l’occasion de son déplacement à Lommel : vaincre sinon rien. C’est manqué. Une rencontre fermée, où les occasions franches se comptèrent sur les doigts d’une main. À y regarder de près, les deux plus belles furent pour les Gaumais. Lors du troisième quart d’heure de la première mi-temps Ramalingom - il fêtait sa première titularisation - et Lapoussin, bien placés, étaient en mesure de trouver l’ouverture. Un manque de précision et une parade cinq étoiles de Svedkauskas ont changé la donne. Dans l’ensemble, ils n’ont pas livré une prestation de qualité, très loin s’en faut.

Aligné au poste d’arrière droit, le taulier Guillaume François se veut philosophe. « Développer notre football sur un champ de patates est impossible. On a essayé de créer mais, clairement, ce fut compliqué. Je ne vais pas remettre l’entièreté de la faute sur le terrain et je ne cherche aucune excuse mais, n’empêche, il faut en tenir compte. Nous n’avons pas toujours répondu présents dans les duels. » Lommel n’a pas été dangereux. « D’un autre côté, si tu ne sais pas gagner il faut savoir ne pas perdre. Ce point pourrait compter à l’heure d’établir les bilans. »

0-0 au coup d’envoi, 0-0 au repos et 0-0 au coup de sifflet. Un point vaut mieux que rien. « À la mi-temps, le coach a demandé d’élever le niveau, de créer quelque chose, de casser les lignes mais aussi de faire attention dans le secteur défensif. Nous avons eu beaucoup de mal. Il a manqué de la folie. »