Une nouvelle recrue d'Anderlecht: "Il est maintenant important pour moi de faire mes preuves et de pouvoir rester ici"

Marko Pjaca a fait grosse impression. L'ailier qui jouera avec le numéro 20 à Anderlecht a précisé qu'il ne voulait laisser une trace de son passage à Bruxelles, pas comme Marin, Markovic et Djuricic.

Les trois mentionnés ci-dessus avaient été transférés durant le mercato d'hiver des saisons précédentes, mais n'ont pas laissé un souvenir impérissable. Pjaca, 24 ans, ne veut pas les suivre. "Ecoutez, je suis passé par mal de clubs ces dernières années. Ce serait bien pour ma carrière de rester au sein d'un club plus longtemps. Le club a une option pour une année supplémentaire et je veux leur montrer que je peux contribuer à quelque chose. Je veux faire mes preuves et rester ici", lâche le Croate.

Ses deux lourdes blessures au genou font douter les observateurs, mais Pjaca est confiant. "Je sais que je n'ai pas beaucoup joué, mais je me sens bien. Je me suis également entraîné à fond avec la Juventus pendant quatre mois. Je n'ai joué à l'Udinese que pendant 15 minutes, mais je suis resté en forme. Je n'ai plus mal."

Je veux aider le club ... De quelle manière ça n'a pas d'importance

Pjaca n'a pas seulement fait son choix. "Anderlecht était déjà intéressé il y a deux ans. Je ne le savais même pas. Avant de venir ici, j'ai parlé à de nombreux Croates qui jouaient déjà pour le club et en Belgique. Ils m'ont aidé à faire mon choix. Je veux aider le club à terminer dans les playoffs 1. Comment, ça n'a pas d'importance: passes décisives, buts, défense ... Je veux tout faire pour aider. "

À la Juventus, il a partagé le vestiaire avec Cristiano Ronaldo. Le Portugais lui a appris à ne jamais abandonner. "Son éthique de travail est fantastique. J'ai beaucoup appris", a déclaré Pjaca.