Choc au programme ce samedi soir en D1 Amateurs avec le match opposant le RFC Seraing au FC Liège. Un match attendu par beaucoup de supporters et d'observateurs au sein de la Cité Ardente.

Samedi face au FC Liège, Seraing disputera sa première rencontre à domicile depuis l'arrivée sur le banc d'Emilio Ferrera et de Marc Grosjean. "Un derby est toujours un événement spécial puis c'est agréable. Il y aura du monde car c'est un match qui va retenir l'attention dans la province. Puis c'est particulier car ce sera notre premier match au Pairay. Un match qu'il faudra gagner car nous voulons atteindre l'objectif, à savoir être dans le top 4 à l'issue de la phase classique", souligne Grosjean qui retrouve ainsi le matricule 4 seulement quelques mois après l'avoir quitté.

"Je vais voir des gens que j'apprécie : joueurs, staff, direction et supporters. Mais je suis focus sur l'objectif bien particulier que nous devons remplir. Nous avons très peu de jokers par rapport au leader Deinze et à nous d'en consommer le moins. Nous voulons être dans une position favorable en cas de tour final. Donc, nous visons la victoire ce samedi", précise le coach des Métallos avant de livrer l'une des clés du match.

"Depuis que nous sommes arrivés avec Emilio, nous avons insisté sur l'attitude, la concentration et le comportement sur le terrain. Nous avons analysé une grosse partie des matchs du premier tour et avons remarqué que Seraing perdait beaucoup d'énergie à l'égard des décisions arbitrales, de l'adversaire et entre joueurs. Le message est bien passé. J'espère que nous allons faire preuve de la même intelligence et maturité durant ce derby. C'est ce que nous attendons de nos joueurs en tout cas", ajoute l'ancien coach de l'Union et de Virton.

Samedi, le FC Liège devra se passer de Yadi Bangoura, son meilleur buteur. "Une grosse perte pour eux, ils vont débuter avec un handicap en quelque sorte. Mais vous savez, on sait ce que c'est. De notre côté, nous devons nous passer de beaucoup de joueurs qui sont blessés", a conclu Marc Grosjean.