A distance, cet ancien Hurlu voit Mouscron grandir: "Beaucoup plus stable qu'à mon époque"

Désormais actif en Bulgarie, Teddy Mezague analyse la situation de l'Excel, un club dans lequel il a vécu de très bons moments entre 2014 et 2018.

S’il ne suit pas forcément l’actualité du club au quotidien, Teddy Mézague reste attentif, à distance, à ce qui se passe à Mouscron. Un club qui "a beaucoup changé" en deux ans. "Ça n’a plus grand-chose à voir avec ce que j’ai connu. À part Fabrice Olinga et Jean Butez, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui sont encore là", confirme-t-il.

Des changements pourtant synonymes de réussite pour l’Excel qui, à son échelle, reste sur deux bonnes saisons, avec un objectif assuré rapidement. "Voir comment Mouscron a assuré son maintien ces deux dernières saisons me fait plaisir", insiste le Français.

Je dois beaucoup à ce club et je ne l'oubierai jamais.

"L’Excel est beaucoup plus stable qu’à mon époque et ça se traduit dans les résultats", souligne encore Teddy Mézague. "Et j’espère que le club pourra surfer sur cette vague-là pour grandir et pourquoi pas retrouver le public qu’il y avait il y a 15 ou 20 ans, car c’était une force de Mouscron à cette période-là."

Et si Teddy Mézague l’espère, c’est aussi parce que Mouscron restera à jamais dans sa mémoire. Il y a vécu trois belles saisons, entrecoupées par un prêt en Angleterre. "J’ai vécu quelques-uns des meilleurs souvenirs de ma carrière à Mouscron. C’est là que je me suis le plus épanoui en tant que footballeur et c’est aussi à Mouscron que je me suis fait un nom. Je dois beaucoup à ce club et je ne l’oublierai jamais", conclut le Marseillais, désormais expatrié en Bulgarie.