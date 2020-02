Critique, mais pas alarmiste : "Le Standard peut encore viser le top 2"

S'il ne retrouve pas le Standard performant du début de saison, Benoit Thans estime tout de même les Rouches capables de se battre pour les places européennes.

Dans un entretien accordé ce week-end au Laatste Nieuws, Benoit Thans fait le point sur la saison du Standard. Et si le Liégeois ne retrouve pas le Standard performant du début de saison, il n’est pas inquiet pour la place des Rouches en playoffs 1. "ls ont encore quelques matchs à Sclessin où ce n’est jamais facile pour les adversaires", justifie-t-il.

En revanche, Benoit Thans ne semble plus trop croire au titre. "Mais je pense quand même qu’ils peuvent viser le top 2 ou le top 3. Il y a assez de qualités dans l’effectif pour ça et on l’avait vu en début de saison." Le Standard ne peut, en tout cas, pas terminer sa saison sans un ticket européen. "Ça doit être l’objectif, ce n’est pas un trophée, mais..."