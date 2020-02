La soirée de rêve d'Asamoah gâchée par son exclusion : "Bien sûr que je le savais"

STVV a fait le spectacle face à Eupen, et Samuel Asamoah était l'homme de la soirée avec trois buts.

Toutefois, l'ancien Panda a dû quitter la pelouse prématurément après avoir été averti une deuxième fois, suite à la célébration de son troisième but.

Pourtant Asamoah n'a pas retiré son maillot, mais l'a remonté jusqu'au cou pour montrer l'inscription "Jesus loves you" (Jésus t'aime). L'arbitre M. Dierick n'a pas hésité et a envoyé le buteur prendre sa douche plus tôt que tout le monde.

"Bien sûr, je savais que je n'avais pas le droit de faire cela", a déclaré un Asamoah timide après la rencontre. "C'était par pure émotion que je l'ai fait. Je suis particulièrement heureux pour l'équipe, nous avons tellement bien joué."

Jusqu'à présent, le médian n'avait marqué qu'une seule fois c'était à Mouscron. Il a maintenant planté trois buts en un match : "Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai marqué trois buts. Cela devait être il y a longtemps (rires). J'évolue désormais à un poste légèrement plus offensif et cela me convient. C'est dommage que je doive manquer le match de la semaine prochaine, mais j'ai toute confiance dans notre équipe."