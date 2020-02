Un match inutile entre OHL et l'Union : "Une victoire est toujours à prendre ..."

Alors que la lutte pour la seconde tranche bat son plein, OHL, vainqueur de la tranche, va devoir jouer un match ... de la première tranche, face à l'Union. Inutile ? Vincent Euvrard tente de relativiser.

Ce 11 février, OHL et l'USG vont disputer un match ... inutile. Un duel reporté pour cause de panne de courant, datant de la première tranche et qui ne peut rien rapporter aux deux équipes. "C'est un peu spécial", reconnaît Kenneth Schuermans, défenseur des Louvansites. "Ca tombe au milieu de la seconde phase. Mais on saura au moins si on a une victoire en plus au compteur".

"On veut gagner chaque match et on a encore notre sort en mains dans cette seconde tranche. Ce match contre l'Union peut permettre d'envoyer un signal dans ce cadre aussi".

Le Beerschot n'aura pas de match à jouer en milieu de saison, eux...

Reste que ce match sera l'occasion pour OHL de faire tourner. "On est en pleine préparation d'un match important face au Beerschot, qui ne jouera pas un match en pleine semaine. Trois match en six jours, c'est beaucoup. Je vais donner leur chance à quelques joueurs, même si malheureusement, nos transferts ne pourront pas jouer. Mais nous avons assez de possibilités".