Vercauteren met les points sur les "i" : "Ca doit être la norme !"

Anderlecht a pris 7 points sur 9 lors de ses trois derniers matchs, mais la forme n'était vraiment là qu'à La Gantoise. Franky Vercauteren espère que cela pourra devenir la norme.

La différence de niveau de jeu entre l'Anderlecht du Cercle et l'Anderlecht de Gand était en tout cas assez incroyable. Ce que Vercauteren veut changer : "Je me répète, mais sur le long terme, on ne peut pas choisir ses matchs. Anderlecht doit débuter chaque match pour bien jouer et gagner", insiste l'entraîneur d'Anderlecht.

Le but sera donc de reproduire cette prestation chaque semaine. "Chaque rencontre sera importante, chaque rencontre doit être de qualité. Le niveau à Gand doit être la norme, point à la ligne", estime Vercauteren. "Cela doit être associé à notre philosophie".