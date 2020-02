Cela fait exactement un an que Dimata n'a plus joué, mais : "Il va revenir cette saison"

Un 10 février, mais de 2019, Landry Dimata disputait ses dernières minutes contre Zulte Waregem avant une longue blessure qui l'écarte toujours des terrains.

Alors qu'Antoine Colassin va passer prochainement sur le billard, les supporters mauves auraient vu d'un bon oeil le retour de leur buteur de 22 ans. Malgré une absence d'un an, son agent se veut toujours optimiste. Dans un entretien avec LeSoir, Jérémy Pastel fait le point : "Le but, c’est qu’il soit sur le terrain avant la fin de la saison".

Et son agent d'en dire plus sur sa revalidation : "Il a repris les séances individuelles pour s’assurer que le genou supporte tous les efforts de manière graduelle. Il passe son temps entre Anderlecht et Anvers. Mais, pour être honnête, le programme a été allégé à Anvers parce que tout se passe très bien. Il est bien physiquement et mentalement, voyant que le processus avance".

A en croire les images publiées sur ses réseaux sociaux, le principal concerné se veut confiant également :