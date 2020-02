Un retour dans le groupe limbourgeois pour le déplacement à l'Antwerp

Privé de match le week-end dernier, le Racing Genk voit pointer une belle occasion de creuser l'écart dans la course au top 6.

Zulte Waregem et Malines battus par Charleroi, le Racing Genk peut faire une opération en or, jeudi soir, au Bosuil. En cas de victoire contre l'Antwerp, les Limbourgeois aborderont le sprint final avec six unités d'avance sur la septième place.

Pas de grande surprise dans le groupe de Hannes Wolf qui convoque presque les mêmes joueurs que pour le match contre Charleroi. À deux exceptions près: les présences du jeune gardien Seppe Bastiaens (à la place de Gaëtan Coucke) et de Benjamin Nygren, qui n'a plus joué la moindre minute avec le noyau A depuis... le 4 août dernier.