Maxime Busi concentré sur l'Antwerp : "Pas encore d'assist, mais le principal c'est la solidité défensive"

Les Carolos font la bonne affaire de la semaine. Parmi toutes les équipes du top 6 à avoir rejoué des matchs, seul Charleroi s'est imposé.

Dimanche, c'est un adverse encore plus solide que Malines qui attend le Sporting de Charleroi : un déplacement au Bosuil de l'Antwerp. Le gagnant de ce duel confirmera sa place sur le podium. En conférence de presse d'avant match diffusée sur la chaîne youtube de Charleroi, Maxime Busi préface la rencontre :

"Nous sommes très satisfaits des deux dernières victoires contre des concurrents aux PO1. Maintenant, on est concentré sur l'Antwerp. Mathématiquement, on n'est pas encore qualifié. On va donc prendre match par match et essayer d'en gagner le maximum".

Le jeune joueur belge de 20 ans est également revenu sur ses performances individuelles : "Je suis content d'être devenu titulaire. J'ai pas encore d'assist cette saison sourit-il. Mais le principal, c'est que je rassure défensivement et qu'on soit très solide. Le plus important, c'est le groupe" conclut-il.