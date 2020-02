Derrick Luckassen a passé un scanner après le coup reçu contre Malines

Petite frayeur à Malines pour Derrick Luckassen : le défenseur central des Mauves a pris un coup et a semblé proche de sortir du terrain.

Une nouvelle blessure, qui plus est d'un joueur devenu titulaire indiscutable et probablement le transfert le plus fiable et régulier du RSCA, aurait été un coup dur pour Frank Vercauteren. Mais Luckassen avait pu tenir son poste jusqu'au terme de la rencontre àn Malines.

Ce début de semaine, Derrick Luckassen a passé un scanner et était absent de l'entraînement. Il souffre du genou. Plus de détails suivront concernant son état, qui ne semble pas inquiétant.