Virton peut aborder la prochaine échéance avec ambition : "On ne va pas se cacher, il faudra gagner à Westerlo"

Grâce à sa victoire à Lokeren, Virton reste en course pour la 2e tranche, aux côtés de Westerlo et du Beerschot avec 20 points pour les trois formations.

A deux rencontres de la fin, la victoire rassure et confirme surtout que Virton reste un candidat très sérieux à la tranche.

En attendant, l'Excelsior continue à prendre les rencontres comme elles viennent et se concentre sur chaque partie : "Vu le match et toutes nos occasions, ne pas avoir mis au moins trois but est regrettable. Mais on ne va pas faire la fine bouche car le plus important est d'avoir gagné, en plus sans prendre de buts et au final nous restons dans la course, c'était l'objectif avant le match", partageait Raphaël Lecomte au micro de Proximus Sports.

La prochaine rencontre des Gaumais risque d'être bien moins évidente, une rencontre qui risque de sceller le sort d'une des deux formations : "Il nous reste deux finales. On ne va pas se cacher, il faudra aussi aller gagner à Westerlo la semaine prochaine, et nous allons nous préparer comme il faut."

Le natif de Guingamp et Virton ponctueront le second tour à domicile face à OHL.