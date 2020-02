Plusieurs grosses écuries seraient en lice pour Jonathan David

Depuis plus d'une saison, la cote de la pépite Gantoise ne cesse de monter et l'attaquant canadien continue à se faire connaitre de l'Europe du foot.

Ses performances ne passent désormais plus inaperçues, au contraire, et les bonnes performances de La Gantoise cette saison combinées à l'exposition du club via l'Europa League font qu'aujourd'hui, des clubs comme l'Ajax, l'Olympique Lyon ou encore le FC Porto frappent à la porte des Buffalos.

Ce ne sont toutefois pas les seuls clubs intéressés par David. En effet, l'attaquant de 20 ans aurait d'autres gros prétendants à ses pieds comme Arsenal, Everton, Leicester City, le RB Leipzig, Naples ou encore la Lazio, qui aimeraient également tenter de s'attacher les services du jeune prodige cet été.

Transfermarkt estime sa valeur marchande à près 20 millions d'euros, et La Gantoise pourrait tenter d'en récolter un peu plus. Une chose est sûre, Jonathan David se dirige doucement mais sûrement vers le record pour un transfert sortant d'un club belge.