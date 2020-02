La Roma doute avant de recevoir Gand : "Oublier nos problèmes en Europe"

La Gantoise se rend à Rome ce jeudi pour un seizième de finale d'Europa League peut-être plus accessible qu'il n'y paraît : la Louve est en plein doute.

La Roma reste sur une série très compliquée : 3 défaites consécutives, 1/15 et une élimination en quart de finale de la Coupe d'Italie des oeuvres de la Juventus. L'Europa League sera un bol d'air pour la Louve. "Récemment, les choses ne se sont pas bien passées pour nous et ce match arrive à point nommé pour se reconcentrer", espère Chris Smalling sur le site officiel de l'AS Rome.

"Cela a été difficile à vivre, en tant que joueurs. Nous avions une belle forme et sur le dernier mois, cela a dramatiquement chuté", regrette le défenseur anglais. "On en prend tous la responsabilité, collectivement et individuellement. On sait que le dernier mois était insuffisant, mais on travaille dur pour que ce soit juste une mauvaise passe et que les mois suivants soient remplis de succès".