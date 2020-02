🎥 De Sutter buteur, un ancien... portier brugeois à l'assist

Descendu de l'élite en division 2 amateurs cet été, Tom De Sutter a inscrit un nouveau but pour Knokke. De Sutter fut bien servi par un autre ancien brugeois, lui aussi arrivé cet été : Sven Dhoest.

A respectivement 34 et 25 ans, il peut paraître étonnant de retrouver ces deux anciens noms de Jupiler Pro League en Division 2 Amateurs. C'est sans doute moins étonnant de les savoir premiers avec... 17 points d'avance sur le second, Mandel United.

Lors de leur victoire 0-4 de ce dimanche contre ce même Mandel United, Dhoest et De Sutter se sont fait remarquer, bien aidés il est vrai par la défense adverse digne d'une défense... amateure. L'ancien portier du Club de Bruges et de Mouscron a dégagé un ballon qui est directement arrivé dans le rectangle adverse et c'est l'ancien Brugeois, Mauve et Ostendais qui s'est chargé de trouver le chemin des filets. On vous laisse admirer :