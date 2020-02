Blaise Matuidi fait une annonce importante concernant son avenir

Sous contrant jusqu'en juin 2020, le milieu de terrain de la Vieille Dame était dans le viseur de plusieurs cadors européens.

Blaise Matuidi (32 ans, 22 matchs en Serie A cette saison), sous contrat jusqu'en juin 2020, a déjà vu son bail prolongé par la Vieille Dame grâce à une option activée par ses dirigeants.

"Je vais rester ici, mon contrat comportait une année supplémentaire en option et le club a décidé de la lever. Je suis très heureux de poursuivre encore une saison de plus ici. Je n’ai jamais eu de doute car j’ai senti la confiance de toutes les parties. C’est sûr que je commence à avoir de l’âge et dans ce choix, je pense aussi à ma famille qui se plaît à Turin", a confié l'international français au Figaro.