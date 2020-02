Eupen est quasi-sauvé : voici les scénarios d'une descente improbable

L'AS Eupen n'est mathématiquement pas encore sauvé ... mais il faudrait un sacré cataclysme pour que le Kehrweg tremble encore.

Rappel

13. AS Eupen - 26pts

14. KV Ostende - 22pts

15. Cercle de Bruges - 20pts

16. Waasland-Beveren - 20pts

En cas de 0/6 avant Bruges, le Kehrweg pourrait trembler

Si l'AS Eupen réalise une série noire, le spectre de la relégation pourrait bien planer au-dessus du Kehrweg lors de la dernière journée (réception du FC Bruges!) : en cas de 0/9, il "suffirait" que le Cercle de Bruges prenne 6/9 et Waasland-Beveren 6/9 tout en soignant la différence de buts (actuellement de -35 pour -24 côté germanophone) pour que les Pandas fassent la culbute. Ostende devrait de son côté prendre 4/9, ce qui n'est pas fait non plus mais pas impossible.

L'hypothèse n'est évidemment pas à écarter : Eupen peut potentiellement perdre contre n'importe quelle équipe au niveau affiché dimanche. La réception de Mouscron est cependant une belle occasion de s'assurer une bonne fois pour toutes du maintien, les Hurlus n'ayant strictement rien montré ce week-end ... Ce sera d'ores et déjà le match décisif, le déplacement à Malines par après étant périlleux.

Une victoire et c'est fait, un point et ... presque

Un constat est cependant facile au vu des calendriers respectifs des candidats à la relégation : si l'AS Eupen l'emporte samedi, il sera sauvé mathématiquement. Un 3/9 (= 29pts) suffirait en effet en raison du dernier match de championnat, qui oppose le Cercle de Bruges au KV Ostende : pour que tous deux se sauvent au détriment d'Eupen, il faudrait un 9/9 brugeois (= 29pts) et un 7/9 ostendais (= 29pts), ce qui est impossible (puisque le 9/9 brugeois implique que le KVO soit battu).

En cas de match nul samedi prochain contre l'Excel Mouscron, Eupen ne sera pas encore assuré de son maintien. Avec 27 points, il faudrait cependant une catastrophe industrielle pour que les Pandas tremblent encore puisqu'il faudrait que le Cercle prenne 7/9 (en affrontant La Gantoise et en se déplaçant au FC Bruges !), que Waasland-Beveren prenne 9/9 ou 7/9 (tout en améliorant alors sensiblement sa différence de buts) et que le KV Ostende prenne 5/9 au moins ... tout en sachant qu'il se déplace au Cercle le dernier jour. Bref : ce ne sera peut-être pas officiel, mais tout comme ...

Le calendrier des candidats au maintien :

AS Eupen :

Excel Mouscron (H), KV Malines (A), FC Bruges (H)

KV Ostende :

Antwerp (A), Racing Genk (H), Cercle de Bruges (A)

Cercle de Bruges :

La Gantoise (H), FC Bruges (A), KV Ostende (H)

Waasland-Beveren :

Anderlecht (H), Excel Mouscron (A), Racing Genk (H)