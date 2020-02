Futur meilleur buteur du championnat? "Ce n'est pas un objectif"

Dieumerci Mbokani muet à Sclessin, Jonathan David triple buteur contre Saint-Trond: le Canadien s'est emparé du Taureau d'Or ce week-end. Avec 18 buts, il trône en tête du classement des buteurs de la Pro League devant l'attaquant de l'Antwerp (15) et Hans Vanaken (12).

Il a donc toutes les cartes en main pour s'offrir un trophée individuel en fin de saison. "Ce serait fantastique, mais ce n'est pas un objectif en soi", confie-t-il. "Dimanche, on voulait surtout prendre les trois points et faire un beau résultat pour bien préparer le match contre la Roma." Mission accomplie pour les Buffalos qui n'ont pas tremblé contre les Canaris.

Het was alweer genieten tegen STVV. 4 goals waarvan 3 van de nieuwe Gouden Stier @ItsJoDavid! WE KEEP GOING! 💪🏼🔵⚪️ #GntSTVV #JPL #kaagent pic.twitter.com/DiFLJ0FZlu