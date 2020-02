Vincent Euvrard : " On connaît notre adversaire "

Battu 4-1 par Virton vendredi, OHL s'en moque. Vincent Euvrard et ses joueurs focalisent leur attention sur la double confrontation avec le Beerschot en finale des playoffs.

Laminé 4-1 par Virton lors d’un match dénué de la moindre importance, OHL a le regard tourné vers la double confrontation qui le verra croiser le fer avec le Beerschot (dimanche 8 mars et samedi 14 mars). L’entraîneur Vincent Euvrard pourra compter sur l’ensemble de ses forces vives - Thsimanga est incertain -, ce qui était loin d’être le cas face aux Gaumais et ce « onze » pour le moins expérimental. « J’ai choisi de mettre beaucoup de jeunes. Sascha Kotysch revenait d’une longue blessure et a disputé 45 minutes », explique le T1. Débarqué lors du mercato, Yohan Croizet est monté au jeu à une vingtaine de minutes de la fin. « J’ai vu pas mal de bonne choses sur le plan individuel. Le score est un lourd. Les deux derniers buts encaissés tardivement (77e et 90e) les sont trop facilement et ne donnent pas un bon sentiment. »

Les Louvanistes devront et sauront tourner le bouton pour la finale en aller/retour. « Oui. Nous sommes, surtout, très contents de savoir quel est l’adversaire. On jouera le match retour à domicile. C’est un avantage. » On sent les Louvanistes excités à en découdre.