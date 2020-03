Maxime Lestienne déçu : "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé"

Le Standard de Liège a chuté à Charleroi ce dimanche soir (2-0). Les Rouches ont été absents lors de ce derby wallon.

"Un mauvais match de notre part. Comme après la défaite à Courtrai, il faudra rebondir et tirer des leçons de cette déconvenue", confie Maxime Lestienne à l'issue de la rencontre.

Le Standard était pourtant en bonne forme avec son sept sur neuf obtenu après des rencontres face au Club de Bruges, Genk et l'Antwerp. "Oui nous étions sur une bonne lancée, et je ne sais pas ce qu'il s'est passé ce dimanche. Une défaite qui fait mal, nous allons parler pour comprendre les raisons de cet échec. L'absence de Michel Preud'homme sur le banc ? Non !", a souligné l'ailier gauche.

Perdre le derby wallon ne plonge pas pour autant le matricule 16 dans le doute. "Nous connaissons nos qualités et nos forces. Il nous reste deux matchs de championnat pour préparer les playoffs 1, nous allons tout donner afin d'oublier ce non-match", a conclu Maxime Lestienne.